Das weltweit führende Auktionshaus Concierge Auctions verkauft die Villa Torres, ein Gebäude aus dem Jahr 1912, entworfen von einem der renommiertesten Architekten des Modernisme, Jeroni Granell i Manresa (1867 1931). Zu seinen bekanntesten Werken zählt die Gestaltung der Glasfenster des Palau de la Música Catalana in Barcelona. Der Listenpreis für das Anwesen auf einem der größten privaten Grundstücke der Region betrug ursprünglich 12,5 Mio. Euro und wird am 6. Juni für mindestens 4,5 Mio. Euro verkauft. Das Bietverfahren wird am 4. Juni eröffnet.

Im weltweit berühmten modernistischen Stil errichtet, für den Barcelona bekannt ist, verfügt Villa Torres über eine Wohnfläche von 765 Quadratmetern mit acht Schlafzimmern und neun Badezimmern. Das Gebäude erstreckt sich über vier Etagen und ist mit hellen und geräumigen Empfangsräumen, Kinosaal, Spa, Fitnessstudio, Wachturm, Weinkeller, internem Aufzug und einer Reihe von Terrassen mit imposanter Aussicht auf Barcelona und das Mittelmeer ausgestattet. Das historische Anwesen befindet sich auf einem 4 Hektar großen Gelände und verfügt über einen Infinity-Pool. Es wurde kürzlich mit allem modernen Komfort restauriert, verfügt aber immer noch über stilechte Besonderheiten wie die ursprüngliche Fassade und Fliesen, gewölbte Decken, hydraulische Fliesenböden und Glasfenster.

Das Objekt befindet sich nur 5 km vom Stadtzentrum Barcelonas entfernt im gehobenen Stadtteil Sarrià. Das Gebiet ist bekannt für seine historische Architektur und natürlichen Quellen und grenzt an den Collserola Park, mit einer Größe, die dem 22-fachen des Central Park von New York City entspricht, der größte Stadtpark der Welt. Der Flughafen Barcelona El Prat ist in 20 Autominuten erreichbar.

Charlie Smith, European Advisor bei Concierge Auctions, führte aus: "Villa Torres ist eine der schönsten Residenzen Barcelonas. Als eines der von Jeroni Granell i Manresa entworfenen ausgewählten Häuser ist das Objekt von zeitloser Anziehungskraft und einzigartiger Geschichte. Wunderschön restauriert und mit modernem Komfort ausgestattet, ist das ideal als Familienhaus oder saisonale Residenz geeignete Objekt ein Heim, in dem man sehr gerne lebt."

Einen Eindruck der Immobilie erhalten Sie hier. Das Objekt kann täglich von 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung besichtigt werden.

