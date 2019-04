Zürich - Bis heute wurden über die Crowdhouse-Plattformen über 100 Rendite-Immobilien im Wert von rund CHF 800 Mio. erfolgreich vermittelt. Der nächste grosse Meilenstein - die 1-Milliarden-Marke - ist in Reichweite und dürfte im Verlaufe des Jahres geknackt werden. Bis es soweit ist, arbeitet Crowdhouse weiterhin intensiv daran, die eigene Plattform Schritt für Schritt auszubauen und zu verbessern.

Dabei stellt Robert Plantak, CEO von Crowdhouse, bereits konkrete Schritte in Aussicht: «Wir werden das Ökosystem schon bald für Drittparteien öffnen. So können wir beispielsweise Maklern die Möglichkeit geben, unsere Plattform alleine oder im Co-Mandat zu nutzen und ihre Kunden noch effizienter zu bedienen. Mit einer digitalen Mieter-Plattform vereinfachen wir die Bewirtschaftung der Liegenschaften. Und unseren Miteigentümer bieten wir mit einem neuen digitalen Cockpit bessere Möglichkeiten, das eigene Investment zu überwachen.»

Crowdhouse ist das grösste digitale Immobilien-Ökosystem der Schweiz und ab sofort für alle als solches erlebbar. Mit dem neuen Webauftritt präsentiert das Zürcher Fintech-Unternehmen zum ersten Mal die gesamte Angebotspalette unter einem vereinten Dach.

Mehr als nur eine neue Homepage

Der neue Crowdhouse-Webauftritt ist mehr als nur ein simpler Neuanstrich. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei Jahren massiv transformiert und die eigene Produktpalette weiterentwickelt. Der neue Webauftritt ist das Resultat umfangreicher Investitionen in technologische Innovationen, wie CEO Robert Plantak erklärt: «Wir haben in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...