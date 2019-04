Mainz (ots) -



Woche 18/19 Mittwoch, 01.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.40 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



7.25 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.40 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



9.25 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.10 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014



10.55 ZDFzoom Globuli und guter Glaube Homöopathie auf dem Prüfstand Deutschland 2018



11.25 ZDFzeit Die Tricks der Gesundheitsbranche Deutschland 2017



12.10 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018



12.55 Frontal 21-Dokumentation Pillen, Pulver, Wunderheiler Das Geschäft mit der Alternativmedizin



13.25 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017 14.10 ZDFzeit Deichmann, Reno & Co. Der große Schuhmarkt-Check Deutschland 2018



14.55 Starbucks ungefiltert Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.05 ZDFzeit Obi, Dehner & Co. Der große Gartencenter-Check Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019



22.25 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



23.50 ZDFzoom TEDi und Co. - Die dunkle Seite der Billigshops Deutschland 2018



0.25 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter Deutschland 2019



0.55 Starbucks ungefiltert Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg



( weiterer Ablauf ab 2.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.40 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



4.25 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016











