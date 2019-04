Die enttäuschenden Zahlen der Google-Mutter Alphabet passen nicht zu den Rekordniveaus der US-Aktieindizes. Deswegen rutschen die Börsenindizes ins Minus.

US-Investoren haben sich nach enttäuschenden Zahlen der Google-Mutter Alphabet und anderer Wall-Street-Schwergewichten an die Seitenlinie gestellt. "Die Märkte sind auf Rekordniveaus und Anleger fangen allmählich an, sich zu fragen, woher der weitere Treibstoff kommen soll", sagte Investmentanalyst Andre Bakhos vom Brokerhaus New Vines Capital. "Zahlen wie die von Google sorgen da nicht gerade für viel Euphorie."

Die Alphabet-Titel rutschten um 8,3 Prozent ab, nachdem der US-Technologieriese unerwartet schwache Quartalszahlen vorgelegt hatte. Der Gewinn brach zum Jahresauftakt wegen einer Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde ein und der Umsatz wuchs ...

