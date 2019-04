Mainz (ots) -



Woche 21/19 Donnerstag, 23.05.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderungen beachten:



3.15 neoriginal Countdown Copenhagen Tag 6 Nach einer Idee von Kasper Barfoed (vom 11.10.2017)



4.00 neoriginal Countdown Copenhagen Tag 7 Nach einer Idee von Kasper Barfoed (vom 12.10.2017)



4.40 neoriginal Countdown Copenhagen Tag 8 Nach einer Idee von Kasper Barfoed (vom 13.10.2017) 5.25 Gätjens großes Kino (vom 4.5.2019) Deutschland 2019



(Die Sendungen "Code 37: Der Junge von nebenan" und "Code 37: Entzug" entfallen. Weiterer Ablauf ab 5.40 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 22/19 Sonntag, 26.05.



Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:



7.00 Terra X Expedition Supersaurier



7.45 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit



8.30 Terra X Die ersten Menschen Vom Wald in die Savanne Film von Frédéric Fougea, Alain Michel Blanc und Stéphanie Valloatto (vom 8.4.2018) Frankreich 2017



9.15 Terra X Die ersten Menschen Aus Afrika in die ganze Welt Film von Frédéric Fougea, Alain Michel Blanc und Stéphanie Valloatto (vom 8.4.2018) Frankreich 2017



9.55 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 1. Der Anfang von allem 10.40 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 2. Untergang und Neubeginn



11.25 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 3. Die großen Rätsel



12.10 Terra X Sternstunden der Steinzeit



12.55 Terra X Rätsel Mensch 1. Wie wir fühlen



13.40 Terra X Rätsel Mensch 2. Wie wir denken



14.25 No More Boys and Girls (1) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018)



15.05 No More Boys and Girls (2) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018)



(Die Sendungen "Das Monster von Spitzbergen", Die Reise der Menschheit - Der Aufbruch" und "Die Reise der Menschheit - Fremde Welten" entfallen. Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 23/19 Samstag, 01.06.



Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:



7.00 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen (vom 17.6.2012)



7.45 Terra X Das Ende der Dinosaurier (vom 12.8.2018) Deutschland 2018 (Die Sendung "Das Monster von Spitzbergen" entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.) Zu Samstag, 01.06.2019 5.10 Gätjens großes Kino (vom 4.5.2019)



5.15 Terra X -6.00 Abenteuer Alaska (vom 3.2.2014) USA 2013



(Die Sendung "Neu im Kino" entfällt. Bitte streichen: "Titel folgt" um 5.10 Uhr).



Woche 18/19 Donnerstag, 02.05.



22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Christian Brandes alias Schlecky Silberstein Musik: Alli Neumann



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.15 Uhr sowie die Ausstrahlung am Sonntag, 05.05.2019, und Montag, 06.05.2019, beachten.)



