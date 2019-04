Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwarzach am Main (pta034/30.04.2019/16:30) - Sven Fritsche, der am 17. Dezember 2018 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mode AG zum Aufsichtsrats-Ersatzmitglied für Dr. Michael Bourjau gewählt worden ist, wird sein Mandat nicht wahrnehmen. Ralf Meinerzag, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RENÉ LEZARD Mode AG: "Mit Bedauern aber auch Überraschung habe ich den Rückzug von Herrn Fritsche zur Kenntnis genommen, weil Herr Fritsche sich aktiv auf der außerordentlichen Hauptversammlung als Ersatzmitglied und als neuer Gesellschaftsvertreter wählen lassen hatte."



