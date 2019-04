Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Sto SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Sto SE Unternehmen: Sto SE ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2019 Kursziel: 125,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Newsflow könnte sich in 2019 weiter aufhellen Sto hat heute seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht, mit dem die Anfang April berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt wurden. Zudem gab das Unternehmen Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2019 bekannt, die in Bezug auf den Umsatz leicht über, auf EBIT-Basis im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Der Dividendenvorschlag (4,09 Euro je Vorzugsaktie, 4,03 Euro je Stammaktie) wurde von Sto bereits Ende März kommuniziert. [Tabelle] Umsatzsteigerung trotz negativer Währungseinflüsse: Getragen von einem überproportionalen Umsatzanstieg im Inland (+5,9% auf 596,0 Mio. Euro; Ausland: 736,4 Mio. Euro, +3,1%) lagen die Konzernerlöse mit 1.332 Mio. Euro 4,3% über dem Vorjahreswert. Ohne die negativen Währungseffekt i.H.v. 15,3 Mio. Euro z.B. durch US-Dollar und Schweizer Franken hätte Sto sogar einen Anstieg von 5,5% erzielt. Wesentliche Wachstumsregionen waren Deutschland, China sowie die osteuropäischen Märkte, während sich u.a. die Schweiz und die USA währungsbedingt rückläufig entwickelten. Bei den Produktgruppen erwies sich insbesondere Stos Kerngeschäft Fassadensysteme als Wachstumstreiber (Umsatz: +5,6% auf 634,9 Mio. Euro), bei denen das Unternehmen seinen Marktanteil weiter ausbauen konnte. Kostensteigerungen lasten auf Ergebnis: Steigende Kosten für Rohstoffe und Zukaufprodukte sowie deutlich höhere Frachtkosten mündeten trotz eingeleiteter Verkaufspreiserhöhungen in ein rückläufiges EBIT i.H.v. 81,9 Mio. Damit bewegte sich das Ergebnis jedoch innerhalb der vom Unternehmen avisierten Bandbreite (80-90 Mio. Euro). Guter Jahresauftakt, optimistische Ziele für 2019: Unterstützt von günstigen Witterungsbedingungen verzeichnete Sto in den ersten drei Monaten eine Umsatzentwicklung über den eigenen Erwartungen. Für das Gesamtjahr rechnet Sto mit einem 4,1%igen Umsatzzuwachs auf 1.387 Mio. Euro sowie einem EBIT in der Bandbreite von 81 bis 91 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 12,5% und einer EBIT-Marge zwischen 5,8 und 6,6%. Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Rohstoffpreise sowie zu erwartender Lohnsteigerungen dürfte sich das Erreichen des oberen Endes jedoch als schwierig erweisen, weshalb wir unsere EBIT-Annahme für 2019 leicht gesenkt haben. Fazit: Sto erzielte in 2018 ein dynamisches Umsatzwachstum, das durch überproportional gestiegene Beschaffungskosten jedoch aufgezehrt wurde. Für 2019 avisiert Sto wieder steigende Ergebnisse, die gestützt von der attraktiven Bewertung für positiven Newsflow sorgen könnten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 125,00 Euro (zuvor 120,00 Euro) aufgrund der Fortschreibung unseres DCF Modells. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17923.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

