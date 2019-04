Die Ergebnisse beruhen auf einer 2018 von Whitelane Research durchgeführten Studie zum IT-Outsourcing in Frankreich

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, belegt laut einer von Whitelane Research durchgeführten Studie zum IT-Outsourcing in Frankreich bei der Gesamtzufriedenheit der Kunden Platz eins. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass LTI bei dieser Studie in Frankreich den ersten Platz einnimmt. Die französische Studie ist Teil von Whitelanes jährlich durchgeführter umfassender Studie zum IT-Outsourcing mit mehr als 145 Teilnehmern aus der Reihe der Unternehmen in Frankreich, die die höchsten IT-Ausgaben aufweisen. Whitelane bewertete über 500 einzelne IT-Outsourcing-Beziehungen mit 26 verschiedenen IT-Service-Providern.

Die Studie verglich führende Service-Anbieter bzgl. acht Leistungsindikatoren wie Servicebereitstellung, Kontenverwaltung, Proaktivität, Preisniveau, vertragliche Flexibilität, Innovation, Transformation und Geschäftsverständnis. Basierend auf den Kundenbewertungen erzielte LTI einen beeindruckenden Durchschnittswert von 80 Zufriedenheit. Die IT-Outsourcing-Studie von Whitelane wurde mit Führungskräften durchgeführt, die Einfluss auf die IT-Strategie und IT-Sourcing-Entscheidungen von Unternehmen haben. Sowohl Organisationen mit großen IT-Budgets als auch Organisationen, die einen Großteil ihrer IT-Prozesse outsourcen, erhielten eine Einladung, an der Studie teilzunehmen.

Chris Connors, Vizepräsident und Landesleiter für Frankreich bei LTI, sagte: "Eine kundenorientierte Einstellung bildet den Kern unserer Strategie und diese Studie ist wichtig, da Bewertung und Platzierung auf der Meinung unserer Kunden basieren. Wir werden weiterhin in Frankreich und Europa investieren und die Angebote stärken, die die Ergebnisse für unsere Kunden verbessern."

Jef Loos, Leiter für Sourcing-Forschung Europa bei Whitelane Research, sagte: "Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf den Daten, die wir im Rahmen der Marktstudie von den befragten Teilnehmern erhalten haben. Die Tatsache, dass LTI die Liste weiterhin anführt, beweist das große Engagement, das das Unternehmen für seine Kunden in der Region zeigt."

LTI arbeitet sektorübergreifend mit einigen der größten Firmen in Frankreich und Europa zusammen. Das Innovationszentrum des Unternehmens in seinem Pariser Büro ermöglicht es den Kunden, den Einfluss von Technologien selbst zu erleben, bevor sie sich zu irgendetwas verpflichten. Im Februar 2019 übernahm das Unternehmen die in Hamburg, Deutschland, ansässige Firma NIELSEN+PARTNER (N+P) und erweiterte damit seine Präsenz in Europa.

