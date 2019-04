New York - New York - Ungeachtet enttäuschender Konjunkturdaten und schwieriger Verhandlungen im Zollstreit hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial auch am Dienstag stabil gezeigt. An der technologielastigen Nasdaq-Börse indes ging es nach schwachen Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet abwärts.

Im frühen Handel pendelte der Dow um seinen Vortagesschluss und gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 26 525,37 Punkte nach. Eine Woche zuvor noch war das Wall-Street-Barometer dem Rekordhoch von Anfang Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...