Die ViennaEstate Immobilien AG ("ViennaEstate"), ein in Wien ansässiger Investor, Asset Manager und Entwickler von Immobilien im Großraum Wien, gibt bekannt, dass der langjährige Vorstand Thomas Gell das Unternehmen Mitte Juni auf eigenen Wunsch verlassen, und seinen zur Jahresmitte auslaufenden Vorstandsvertrag nicht neuerlich verlängern wird. Gell war seit 2008 im Vorstand der ViennaEstate tätig. In dieser Zeit konnte sich das Unternehmen, welches sich als Boutiqueunternehmen im Mehrheitseigentum der Conwert-Gründer Johann Kowar und Günter Kerbler befindet, zu einem angesehenen Player am Wiener Markt mit gruppenweit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 340 Millionen Euro an Assets under Management entwickeln. Auch Beteiligungen in den Bereichen Immobilienverwaltung, Makelei und Real Estate Crowdfunding wurden in dieser Zeit erworben. Das Geschäftsmodell des in den letzten Jahren stark gewachsenen Unternehmens umfasst somit mittlerweile alle Aktivitäten des Immobilienmanagements. Im letzten Jahr wurde das Bauträgergeschäft durch eine Sacheinlage der EYEMAXX Real Estate AG stark ausgebaut. Zuletzt konnte auch eine Unternehmensanleihe über 10 Millionen Euro, als Lead Manager und Bookrunner begleitet durch die Wiener Privatbank SE, voll ausplatziert werden. Dies ist Beweis dafür, dass die ViennaEstate auf großes Vertrauen der Anleger am Wiener Immobilienmarkt bauen kann. Das Jahr 2018 wird aller Voraussicht nach als bisher erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte abgeschlossen werden - ein Rekordgewinn wird erwartet. Diesen möchte die ViennaEstate für weiteres Wachstum und die Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik nutzen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bedankt sich bei Herrn Gell für dessen Treue und Verdienste über die letzten Jahre und betraut seinen Kollegen Helmut Dietler, welcher bereits seit 2014 dem Vorstand der ViennaEstate angehört, zukünftig als Alleinvorstand mit der Führung der Geschäfte. Gell selbst wird auch weiterhin in der Immobilienbranche tätig sein. Zwtl.: Über ViennaEstate Die ViennaEstate Immobilien AG, mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet und verfügt mit ihren gruppenweit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über rund 340 Mio. Euro an Assets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestor und Immobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

