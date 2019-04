Berlin (ots) - Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz am 3. Mai 2019, 11:00 Uhr anlässlich des Starts des Wahl-O-Mat zur Europawahl in der Ausstellung Erlebnis Europa, Unter den Linden 78, 10117 Berlin.



41 Parteien, 38 Thesen und über 71 Millionen Nutzungen im Vorfeld von Wahlen: Das interaktive Online-Tool "Wahl-O-Mat" der bpb vermittelt Politik auf spielerische Weise und zeigt, welche der zur Wahl zum Europäischen Parlament 2019 zugelassenen Parteien der eigenen politischen Position am nächsten stehen. Am 3. Mai 2019 geht das Tool zur Europawahl 2019 online. Im Rahmen einer Pressekonferenz nutzen Spitzenpolitiker*innen, deren Parteien aktuell im Europäischen Parlament vertreten sind, gemeinsam mit Vertreter*innen der Jugendredaktion den Wahl-O-Mat erstmals.



Ablauf



Begrüßung durch Frank Piplat, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland



Vorstellung des Wahl-O-Mat durch Thomas Krüger, Präsident der bpb



Anschließend gemeinsamer Start des Wahl-O-Mat durch Politiker*innen der Parteien:



Dr. Markus Pieper, MdEP der CDU Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD Michael Kellner, Politischer Geschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer DIE LINKE Georg Pazderski, Stellvertretender Bundessprecher der AfD N.N., CSU Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP Ulrike Müller, MdEP und Spitzenkandidatin der Freien Wähler Dr. Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei Martin Buschmann, Spitzenkandidat der Tierschutzpartei Udo Voigt, MdEP, Spitzenkandidat der NPD Helmut Geuking, Spitzenkandidat der Familienpartei Christoph Raabs, Bundesvorsitzender der ÖDP Nico Semsrott, Vize-Spitzenkandidat der PARTEI



Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen im Anschluss die Wahl-O-Mat-Jugendredaktion und das bpb-Team gerne zur Verfügung.



Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: presse@bpb.de oder telefonisch unter 0228 / 99515-200.



Zudem bitten wir an dem Tag selbst um rechtzeitiges Erscheinen, da eine Sicherheitskontrolle durchgeführt werden muss. Bitte bringen Sie auch Ihren Personalausweis/Reisepass mit.



Weitere Informationen www.wahl-o-mat.de



Daniel KRAFT Pressesprecher | Bundeszentrale für politische Bildung