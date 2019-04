Zwei neue Team-Preiskategorien, um hervorragende Leistungen bei Zusammenarbeit und agilem Testen anzuerkennen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, April 30, 2019gestartet. Im ersten Jahr von Testing Heroes stimmten mehr als 52.000 Unterstützer von 65 Software-Testern in unterschiedlichen Kategorien ab. Um die hervorragenden Beiträge von noch mehr Testern und QS-Spezialisten auszuzeichnen, hat Ticenti zwei weitere Kategorien hinzugefügt, mit denen die Anstrengungen von Teams gewürdigt werden.



Testing Heroes 2019 wird Gewinner in den folgenden Kategorien auszeichnen.

Tester des Jahres

Test-Manager des Jahres

Test-Team des Jahres

Agiles Test-Team des Jahres

Explorativer Tester des Jahres

Testautomatisierungsexperte des Jahres

Performance-Tester des Jahres

"Testing Heroes war im letzten Jahr ein so durchschlagender Erfolg, da es Bewusstein geschaffen hat für die fantastische Arbeit, die Software-Tester jeden Tag leisten", sagte Wayne Ariola, CMO von Tricentis. "Es war großartig zu sehen, wie komplette Unternehmen auf der ganzen Welt sich beim letztjährigen Wettbewerb hinter einen ihrer Mitarbeiter gestellt haben. Es gab einige wirklich innovative Wege, wie einige dieser Unternehmen Stimmen gesammelt haben, damit ihr Kandidat gewinnt. Wir können kaum erwarten zu sehen, was Leute in diesem Jahr zu bieten haben, und mit den Gewinnern bei Accelerate Vienna zu feiern."

Neben der Überreichung einer physischen Auszeichnung erhalten der Tester des Jahres, der Test-Manager des Jahres und jeweils ein Vertreter des Test-Teams des Jahres sowie des agilen Test-Teams des Jahres kostenlos einen Flug, einen Hotelaufenthalt und einen Konferenzpass für Accelerate 2019 , die jährliche Nutzerkonferenz von Tricentis, die am 13. und 14. November in Wien, Österreich, stattfinden wird.

Über Tricentis

Mit der branchenführenden Plattform für kontinuierliches Testen wird Tricentis dafür anerkannt, Software-Tests für DevOps neu zu erfinden. Durch agiles Testmanagement und erweiterte Testautomatisierung, die zur Unterstützung von mehr als 150 Organisationen optimiert wurde, liefern wir automatisierte Erkenntnisse zu den Geschäftsrisiken Ihrer Software-Releases - und transformieren das Testen von einem Hindernis zu einem Katalysator für Innovation. Das Ergebnis ist eine beschleunigte Software-Bereitstellung, mehr Kosteneffizienz und ein reduziertes Geschäftsrisiko.

Tricentis ist der einzige Anbieter, der den Status "Leader" in allen Berichten der drei Top-Analysten erhalten hat (die sogeannte "Triple Crown"). Diese Ehre basiert auf unserer technischen Führungsposition, Innovation und einem Global-2000-Kundenstamm von mehr als 1.600 Unternehmen, zu denen Global Player wie Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods und WorldPay zählen. Kunden verlassen sich auf Tricentis, um Testautomatisierungsquoten von mehr als 90 Prozent zu erreichen - was die Risikoabdeckung erhöht und das Testen beschleunigt, um mit Agile und DevOps Schritt zu halten.?

Tricentis verfügt über eine globale Präsenz in Österreich, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz, Polen, den USA und dem Vereinigten Königreich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.tricentis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

Medienkontakt

Wayne Ariola

Tricentis

w.ariola@tricentis.com