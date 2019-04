Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den erneuten Rekordhochs zu Wochenbeginn zeigt sich die Wall Street am Dienstag mit Abgaben. Händler verweisen vor allem auf die schwachen Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet, die besonders den Technologie-Sektor belasten. Dieser gehört mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den größten Verlierern. Die US-Konjunkturdaten des Tages geben zudem ein gemischtes Bild ab. Während die Stimmung der US-Verbraucher im April deutlicher als erwartet gestiegen ist, fiel der Einkaufsmanager der Regio Chicago unter der Erwartung aus. Zudem werde auf die nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen von Apple gewartet.

Am Mittag (Ortszeit) reduziert sich der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 26.526 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite verliert 1,0 Prozent.

Nach den erneuten Rekordhochs werde die Luft jetzt langsam dünner, heißt es. Zudem werde gespannt auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gewartet. Auch kamen enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus China.

Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik unverändert lassen. Volkswirte erwarten, dass die Fed den Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent halten wird. Zudem dürfte die Fed ihren Bilanzabbau im geplanten Rahmen fortgesetzt haben. Die Notenbank hatte bei ihrer vorherigen Sitzung gesagt, dass sie sich mit weiteren Zinsänderungen Zeit nehmen werde. Der Median ihrer Prognosen zeigte, dass die Mehrheit der Mitglieder im Offenmarktausschuss für dieses Jahr unveränderte Zinsen erwartete und für das Jahr 2020 eine Zinserhöhung. Die Fed-Funds-Futures preisen dagegen für 2019 mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung ein.

Starke Quartalsberichte überwiegen

Einen Auftakt nach Maß lieferte die neue Runde an Quartalsberichten, denn die Aktien quittieren die Zahlen fast durchweg mit Aufschlägen. General Electric hat mit Umsatz, Profitabilität und Gewinn positiv überrascht, die Aktie rückt um 4,4 Prozent vor. Freundlich auch das Bild bei Merck & Co und Pfizer, deren Aktien um 1,6 bzw 3,0 Prozent zulegen. McDonald's klettern um 1,4 Prozent. Aus der Reihe tanzen nur General Motors, die um 2,9 Prozent fallen.

Am Vorabend hatte Schwergewicht Alphabet dagegen enttäuscht. Mit Kursverlusten von 8,2 Prozent reagiert die Aktie der Google-Mutter auf die Zahlen. Der Umsatz ist im ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen geblieben. Google machte für die Umsatzenttäuschung eine Milliardenstrafe der EU-Kommission wegen der Online-Werbepraxis des Unternehmens verantwortlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf dagegen die Schätzung der Analysten.

Die Aktie von Occidental Petroleum reagiert mit einem Minus von 2,2 Prozent auf die mögliche Finanzspritze der Investmentfirma Berkshire Hathaway in Höhe von 10 Milliarden Dollar, damit die angestrebte Übernahme des Wettbewerbers Anadarko Petroleum besser umgesetzt werden kann. Das Investment von Berkshire soll aber nur stattfinden, wenn Occidental die Übernahme gelingt. Der Ölkonzern hatte vergangene Woche 38 Milliarden Dollar für seinen Wettbewerber geboten und damit Chevron ausgestochen.

Die Chevron-Aktie zeigt sich allerdings derzeit als Gewinner des Bieterkampfs um Anadarko. Sie legt um 3,1 Prozent zu und führt die Gewinnerliste im Dow an. Das Unternehmen würde eine Breakup-Gebühr von 1 Milliarde Dollar erhalten, sollte Anadarko von der schon getroffenen Fusionsvereinbarung mit Chevron Abstand nehmen.

Enttäuscht reagieren Anleger auch auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von Western Digital. Der Kurs fällt um 3,0 Prozent. Der Hersteller von Festplatten und Speicherlösungen war in die Verlustzone gerutscht und hatte dabei noch schwächer abgeschnitten als befürchtet.

Öl kommt nach Zwischenspurt wieder leicht zurück

Die Ölpreise kommen mit dem leicht anziehenden Dollar von ihren Tageshochs zurück, liegen aber weiterhin im Plus. Vor allem der nachgebende Greenback machte hier zunächst den Preis, während belastende Faktoren wie schwache chinesische Wirtschaftsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden. Weiter im Blick bleiben auch die Entwicklungen in Venezuela, wo Oppositionsführer Juan Guaidó im Machtkampf gegen den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro nach eigenen Angaben die Unterstützung von Teilen der Armee erhalten hat. Neue API-Daten am Abend zu den US-Vorräten könnten den Preis zudem bewegen. Das Barrel der Sorte WTI gewinnt 0,7 Prozent auf 63,97 Dollar, Brent steigt um 1,1 Prozent auf 72,86 Dollar.

Auch der Goldpreis gibt einen Teil seiner Gewinne mit dem wieder anziehenden Dollar ab. Für die Feinunze werden mit 1.284 Dollar 0,4 Prozent mehr bezahlt.

Am Devisenmarkt kommt der Euro von seinem Tageshoch bei 1,1231 Dollar wieder leicht zurück, kann sich aber über der Marke von 1,12 Dollar behaupten. Gestützt wird das Sentiment weiter von den starken Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum, wo das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal zum Vorjahr um 1,2 Prozent zugelegt hat statt der erwarteten 1,0 Prozent.

Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu. Die Zehnjahresrendite fällt um 1,5 Basispunkte auf 2,51 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.525,78 -0,11 -28,61 13,71 S&P-500 2.935,31 -0,26 -7,72 17,09 Nasdaq-Comp. 8.081,45 -0,99 -80,41 21,80 Nasdaq-100 7.755,29 -1,07 -83,75 22,52 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 -1,6 2,29 107,2 5 Jahre 2,29 -2,5 2,31 36,4 7 Jahre 2,39 -1,9 2,41 14,2 10 Jahre 2,51 -1,5 2,53 6,6 30 Jahre 2,94 -1,5 2,96 -12,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:47 Uhr Mo, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1200 +0,15% 1,1179 1,1166 -2,3% EUR/JPY 124,75 -0,09% 124,50 124,88 -0,8% EUR/CHF 1,1422 +0,17% 1,1392 1,1390 +1,5% EUR/GBP 0,8594 -0,64% 0,8642 0,8643 -4,5% USD/JPY 111,39 -0,24% 111,37 111,83 +1,6% GBP/USD 1,3033 +0,80% 1,2936 1,2921 +2,1% Bitcoin BTC/USD 5.260,14 +2,60% 5.144,26 5.145,01 +41,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,97 63,50 +0,7% 0,47 +36,3% Brent/ICE 72,86 72,04 +1,1% 0,82 +32,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,33 1.279,84 +0,4% +4,49 +0,1% Silber (Spot) 14,95 14,92 +0,2% +0,03 -3,5% Platin (Spot) 895,00 896,50 -0,2% -1,50 +12,4% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,1% -0,00 +9,7% ===

April 30, 2019

