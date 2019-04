Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG bis FREITAG: In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt in dieser Woche geschlossen.

MITTWOCH: In China, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, der Schweiz, Spanien und Südkorea bleiben die Börsen u.a. geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.514,62 +0,36% +17,10% Stoxx50 3.199,51 +0,29% +15,92% DAX 12.344,08 +0,13% +16,91% FTSE 7.418,22 -0,30% +10,59% CAC 5.586,41 +0,10% +18,09% DJIA 26.545,22 -0,03% +13,79% S&P-500 2.938,10 -0,17% +17,20% Nasdaq-Comp. 8.093,86 -0,83% +21,98% Nasdaq-100 7.767,45 -0,91% +22,71% Nikkei-225 0,00 0% +11,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,33 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,04 63,50 +0,9% 0,54 +36,5% Brent/ICE 72,91 72,04 +1,2% 0,87 +32,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,26 1.279,84 +0,3% +3,43 +0,1% Silber (Spot) 14,94 14,92 +0,1% +0,02 -3,6% Platin (Spot) 893,75 896,50 -0,3% -2,75 +12,2% Kupfer-Future 2,90 2,90 +0,0% +0,00 +9,8%

Die Ölpreise kommen mit dem leicht anziehenden Dollar von ihren Tageshochs zurück, liegen aber weiterhin im Plus. Vor allem der nachgebende Greenback machte hier zunächst den Preis, während belastende Faktoren wie schwache chinesische Wirtschaftsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden. Weiter im Blick bleiben auch die Entwicklungen in Venezuela, wo Oppositionsführer Juan Guaidó im Machtkampf gegen den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro nach eigenen Angaben die Unterstützung von Teilen der Armee erhalten hat. Neue API-Daten am Abend zu den US-Vorräten könnten den Preis zudem bewegen. Das Barrel der Sorte WTI gewinnt 0,7 Prozent auf 63,97 Dollar, Brent steigt um 1,1 Prozent auf 72,86 Dollar.

Auch der Goldpreis gibt einen Teil seiner Gewinne mit dem wieder anziehenden Dollar ab. Für die Feinunze werden mit 1.284 Dollar 0,4 Prozent mehr bezahlt.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Nach den erneuten Rekordhochs zu Wochenbeginn zeigt sich die Wall Street mit Abgaben. Händler verweisen vor allem auf die schwachen Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet, die besonders den Technologie-Sektor belasten. Dieser gehört mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den größten Verlierern. Die US-Konjunkturdaten des Tages geben zudem ein gemischtes Bild ab. Einen Auftakt nach Maß lieferte die neue Runde an Quartalsberichten, denn die Aktien quittieren die Zahlen fast durchweg mit Aufschlägen. General Electric hat mit Umsatz, Profitabilität und Gewinn positiv überrascht, die Aktie rückt um 4,4 Prozent vor. Freundlich auch das Bild bei Merck & Co und Pfizer, deren Aktien um 1,6 bzw 3,0 Prozent zulegen. McDonald's klettern um 1,4 Prozent. Aus der Reihe tanzen nur General Motors, die um 2,9 Prozent fallen. Am Vorabend hatte Schwergewicht Alphabet dagegen enttäuscht. Mit Kursverlusten von 8,2 Prozent reagiert die Aktie der Google-Mutter auf die Zahlen. Enttäuscht reagieren Anleger auch auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von Western Digital. Der Kurs fällt um 3,0 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die Indizes liegen weiterhin in der Nähe der Jahreshöchststände. Während neue Konjunkturdaten aus der Eurozone vergleichsweise gut ausgefallen sind, bremsten schwache Einkaufsmanager-Daten aus China die Kurse etwas. Auch die Einkaufsmanager in Chicago waren zuletzt nicht mehr so guter Stimmung wie in den vergangenen Monaten. Da sich die Ölpreise bereits wieder von den jüngsten Rücksetzern erholten, führten Aktien aus dem Energie-Bereich am Dienstag die Gewinnerliste unter den europäischen Stoxx-Branchenindizes an. Der Öl- und Gas-Aktienindex gewann 1,1 Prozent. Besonders stark zeigten sich Repsol, die nach ihrem Bericht zum ersten Quartal 2,6 Prozent gewannen. Auf der anderen Seite verlor der Index der Rohstoff-Aktien 1,3 Prozent, gedrückt vor allem von Glencore, die um 2,6 Prozent fielen. Unter Druck standen Glencore wegen der schwächeren Produktionszahlen im ersten Quartal. Der Index der Telekom-Titel gab um 0,6 Prozent nach, belastet vor allem von Orange, die nach ihren Quartalszahlen um 2,9 Prozent fielen. Größter DAX-Gewinner waren Beiersdorf, die nach einem starken Jahresauftakt um 3,6 Prozent stiegen. Deutsche Börse zogen um 1,7 Prozent an, auch hier sind die Geschäftszahlen besser ausgefallen als erwartet. Lufthansa fielen dagegen nach ihren endgültigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 3,1 Prozent. Covestro verloren weitere 3,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:47 Uhr Mo, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1203 +0,17% 1,1179 1,1166 -2,3% EUR/JPY 124,80 -0,05% 124,50 124,88 -0,8% EUR/CHF 1,1429 +0,23% 1,1392 1,1390 +1,5% EUR/GBP 0,8596 -0,62% 0,8642 0,8643 -4,5% USD/JPY 111,40 -0,23% 111,37 111,83 +1,6% GBP/USD 1,3034 +0,81% 1,2936 1,2921 +2,1% Bitcoin BTC/USD 5.248,26 +2,37% 5.144,26 5.145,01 +41,1%

Am Devisenmarkt kommt der Euro von seinem Tageshoch bei 1,1231 Dollar wieder leicht zurück, kann sich aber über der Marke von 1,12 Dollar behaupten. Gestützt wird das Sentiment weiter von den starken Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum, wo das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal zum Vorjahr um 1,2 Prozent zugelegt hat statt der erwarteten 1,0 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Vorgaben aus den USA waren zwar erneut leicht positiv, doch waren die Blicke der Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China gerichtet, die ab Dienstag fortgesetzt werden sollen. Gedämpft wurde die Stimmung von enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten und schwachen Geschäftszahlen des südkoreanischen Handy- und Chipherstellers Samsung. Zurückhaltung herrscht auch in Erwartung der Ergebnisse der US-Notenbanksitzung am Mittwoch. In China deuteten die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe darauf hin, dass die heimische Wirtschaft abkühlt. Beobachter wollten dies aber nicht überbewerten. Die hohen Indexstände im März seien einem Sondereffekt aufgrund des chinesischen Neujahrsfests geschuldet gewesen, hieß es. In Shanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent. An der Börse in Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel derweil um 0,6 Prozent nach. Belastend wirkte dort unter anderem das Minus des Schwergewichts Tencent von 0,8 Prozent. Dagegen wurden die Geschäftszahlen der Bank Standard Chartered sehr positiv aufgenommen. Die Aktie sprang um 5,4 Prozent nach oben. In Australien tendierte der Aktienmarkt etwas leichter, belastet von den schwächeren chinesischen Einkaufsmanagerindizes. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Im südkoreanischen Seoul verlor der Kospi 0,6 Prozent und zeigte sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen im Spiel gewesen sein, nachdem der Index am Montag ein Plus von 1,7 Prozent eingefahren hatte. Das Indexschwergewicht Samsung verbilligte sich um 0,4 Prozent, nachdem der Konzern einen Gewinneinbruch um 57 Prozent gemeldet hatte. Allerdings hatte Samsung vorab schon vor einem schwächeren Abschneiden gewarnt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Betriebsrat von Bayer stellt sich hinter Vorstandschef Baumann

Der Betriebsrat von Bayer hat sich nach der heftigen Kritik bei der Hauptversammlung hinter Konzernchef Werner Baumann und dessen Strategie gestellt. "Ich bin überzeugt, dass in diesen turbulenten Zeiten Veränderungen im Vorstand dem Unternehmen und seinen Beschäftigten nicht gut tun würden", sagte der stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Heinz-Georg Webers dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die strategische Rationale ist nach wie vor richtig."

Baader Bank stoppt dank Sparmaßnahmen "Negativtrend"

Die Baader Bank hat im ersten Quartal nach vorläufigen Zahlen den "Negativtrend" im operativen Geschäft vor allem dank Kosteneinsparungen angehalten. Dazu zählten die Verkleinerung des Vorstands und weitere Personalmaßnahmen sowie die Fokussierung auf Kernaktivitäten und -kompetenzen. Für das erste Quartal weist das Finanzinstitut ein Ergebnis vor Steuern von 0,3 Millionen Euro aus, ein Anstieg von 9 Prozent zum Vorjahr. In den vergangenen beiden Quartalen hatte Baader Verluste von 5,6 bzw. 12,2 Millionen Euro geschrieben.

Knorr-Bremse verliert überraschend CEO Klaus Deller

Knorr-Bremse verliert überraschend Vorstandschef Klaus Deller. Deller, der seit 2015 Chef des MDAX-Aufsteigers ist, scheide per heutigem Dienstag im gegenseitigen Einvernehmen aus, teilte das Unternehmen mit. Grund für das plötzliche Ausscheiden seien "unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit", so die Knorr-Bremse AG. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

Knorr-Bremse schlägt Dividende von 1,75 Euro vor

