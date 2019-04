Durch die Pipeline "Druschba" floss verunreinigtes Öl Richtung Europa. Putin gibt sich entrüstet. Doch Medien mutmaßen, dass politisches Kalkül dahinter stecken könnte.

"Druschba" heißt Freundschaft auf Russisch. Doch die gleichnamige Pipeline, die von den westsibirischen Ölfeldern bis zu den Raffinerien in Leuna und Schwedt in Deutschland und ins kroatische Rijeka reicht, sät derzeit vor allem Zwietracht. Denn durch diese Leitung, eine der längsten der Welt, ist massenweise verunreinigtes Rohöl geflossen. Und jetzt schaltet sich sogar Präsident Wladimir Putin ein. Es geht um Milliarden-Schäden.

"Das war reinster Betrug und ein Verstoß gegen alle Auflagen", verteidigte sich der Chef des staatlichen Pipeline-Monopolisten Transneft, Nikolaj Tokarjew, in einem im Fernsehen ausgestrahlten Gespräch mit Putin im Kreml. Transneft betreibt die "Druschba"-Pipeline. Putin gab sich entrüstet: "Es wurde betrogen und wir haben einen enormen ökonomischen und vor allem einen Imageschaden", sagte der russische Staatschef und verlangte vom Transneft-Boss eine sofortige Änderung der Sicherheitskontrollen.

Bisher wurde von Transneft nur alle zwölf Tage die Qualität des Rohöls in seinen Rohren kontrolliert. Erste Berechnungen ergaben laut der Moskauer Wirtschaftszeitung "Kommersant", dass fünf Millionen Tonnen russisches Urals-Öl, das in der "Druschba"-Pipeline westwärts gepumpt wurden, im Wert von 2,6 Milliarden Dollar kontaminiert worden sein sollen.

Ein weißrussischer Ölexperte sagte, dass über den durch Weißrussland führenden "Druschba"-Strang 850.000 Tonnen kontaminiertes Öl und über die durch die Ukraine führende Route 1,8 Millionen Tonnen gepumpt worden seien. Der Rest sei noch im russischen Teil der Ölleitung.

Auch deutsche Raffinerien betroffen

Betroffen durch den russischen Kontaminierungs-Skandal sind auch die deutschen Raffinerien in Schwedt und Leuna. Allein die 1997 in Betrieb genommene Erdölraffinerie in Leuna verarbeitet mit knapp 700 Mitarbeitern jährlich mehr als elf Millionen Tonnen Rohöl zu Methanol, Heizöl, Naphta (Rohbenzin), Propylen oder Bitumen für den Straßenbau. Und raffiniert natürlich Benzin und Diesel - zur Versorgung von rund 1.300 Tankstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und darüber hinaus.

Beliefert werden nicht nur Stationen von Raffinerie-Eigner Total, sondern auch alle anderen Ketten. Für den Fall, dass Russland nicht ...

