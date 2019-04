Weinfelden (ots) -



Lidl hat sich zum Ziel gesetzt, die Recyclingfähigkeit der

gesamten Kunststoffverpackungen für Lidl-Eigenmarken bis 2025 auf 100

Prozent zu steigern. Darüber hinaus sollen immer mehr

Wertstoffkreisläufe geschlossen und verstärkt Rezyklate, sprich

recycelter Kunststoff, eingesetzt werden. Ein weiterer Meilenstein

dafür ist die PET-Flasche des stillen Mineralwassers der Eigenmarke

«Saskia» in der grünen 1,5-Liter-Flasche.



Diese 1,5-Liter-Kreislaufflasche der Eigenmarke «Saskia» mit

stillem Mineralwasser besteht ausschliesslich aus recyceltem PET,

neuer Kunststoff wird für die Herstellung nicht benötigt. Lidl

Schweiz spart mit dieser Massnahme rund 200 Tonnen neues Plastik pro

Jahr. Die übrigen Flaschen der Getränke-Eigenmarken «Saskia» bestehen

durchschnittlich aus mindestens 50 Prozent Recyclingmaterial. Bereits

in der Vergangenheit konnte Lidl kontinuierlich Kunststoff einsparen,

beispielsweise durch Optimierungen der Flaschenform.



«Die Erhöhung des Rezyklateinsatzes und der Recyclingfähigkeit ist

uns ein sehr wichtiges Anliegen. Den Einsatz von neuem Kunststoff

wollen wir kontinuierlich reduzieren. Dafür arbeiten wir innerhalb

der Unternehmensgruppe Schwarz ständig an neuen Prozessen und treiben

den Ausbau der Kreislaufwirtschaft voran. Die grüne

1,5-Liter-Rezyklat-Flasche mit stillem Wasser unserer Eigenmarke

'Saskia' ist ein wichtiger Meilenstein für die Effizienz dieser

Kreislaufwirtschaft. Auf diesen Moment haben wir lange hingearbeitet.

Auch bei anderen PET-Flaschen unseres Sortiments erhöhen wir den

Einsatz von Recycling-Material ständig», erklärt Reto Ruch, Chief

Commercial und Marketing Officer bei Lidl Schweiz.



Hauseigene Recyclingwerke



Mit hauseigenen Recyclingwerken der Schwarzgruppe kann bei der

Produktion von PET-Flaschen zunehmend auf neuen Kunststoff verzichtet

werden. Die Recyclingwerke der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke

GmbH & Co. KG (MEG - ein Unternehmen der Schwarz Produktion)

verwerten zurückgebrachte PET-Flaschen. Dort werden diese gemahlen,

gewaschen, getrocknet, gereinigt und geschmolzen, bis ein Regranulat

entsteht, das zu Flaschen-Rohlingen geformt wird. Lidl analysiert

bereits seit Jahren in enger Abstimmung mit Lieferanten intensiv, wo

ganz auf Plastik verzichtet oder die Menge deutlich reduziert und wo

auf alternative oder recycelte Verpackungsmöglichkeiten zurückgriffen

werden kann. Ziel ist es, insgesamt die Recyclingfähigkeit und den

Rezyklateinsatz zu erhöhen.



PET-Recycling Schweiz



Auch in der Schweiz engagiert sich Lidl für Wertstoffkreisläufe.

Als Mitglied des Verbands PET-Recycling Schweiz nimmt Lidl Schweiz

seit jeher in jeder Filiale PET-Getränkeflaschen zurück und trägt

somit dazu bei, dass es die Schweiz als eines der ersten Länder

weltweit geschafft hat den PET-Kreislauf zu schliessen. Lidl Schweiz

baut zudem die Sammlung von PE-Plastikflaschen (Waschmittel-

Milchflaschen, etc.) kontinuierlich aus.



REset Plastic: Wertstoffkreislauf als Teil der Plastikstrategie

der Schwarz Gruppe



Der Wertstoffkreislauf ist Teil der von der Schwarz Gruppe

initiierten Plastikstrategie REset Plastic. Die Schwarz Gruppe, die

mit den Handelssparten Lidl und Kaufland zu den international

grössten Handelsunternehmen gehört, ist sich ihrer Verantwortung für

die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. Mit REset Plastic hat sie

eine ganzheitliche, internationale Strategie entwickelt, die sich in

fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung, Design, Recycling,

Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damit wird die Vision

«Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe» Wirklichkeit.



