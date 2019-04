In der am 30. April 2019 abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von EUR 2,1782 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Aus steuerlicher Sicht erfolgt die Auszahlung der Dividende als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 8. Mai 2019. Nachweisstichtag für die Dividende ist der 9. Mai 2019 und Dividendenzahltag ist der 10. Mai 2019.

