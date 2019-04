SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung für Warimpex und hebt das Kursziel von von 2,20 Euro auf 2,30 Euro an. Die jüngst vorgelegten Zahlen seien, abgesehen vom schwachen Rubel, der auf das Finanzergebnis (non-cash) drückte, im Rahmen der Erwartungen oder sogar teilweise darüber gelegen, so die Analysten. Für 2019 würden neben dem bereits erfolgten Verkaufs des Hotels in Tschechien auch der Verkauf der beiden Pariser Eurodisney Hotels angepeilt. Dies könnte nach Meinung der Analysten verbunden mit einer guten operativen Performance im Büro- und Hotelgeschäft zu einem Gewinnsprung auf über 20 Mio. Euro führen. Demnach erhöhen die Experten ihr Kursziel nach dem positiven Gesamtbild des Geschäftsberichts 2018 und den ...

