The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2019



ISIN Name



CA38871L1094 GRAPHITE ENER. CORP. O.N.

GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10

MHY1968P1051 DANAOS CORP. DL -,01

USU74079AJ03 5,875 NETFLIX 18/28

US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01

XS1117296209 4 INEOS FINANCE 15/23

US5948373049 MICRO FOCUS INTL SP.ADR