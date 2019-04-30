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GAMING PARTNERS INTERNATIONAL CORPORATION12,178-0,07 %
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INEOS GROUP HOLDINGS SA101,24-0,01 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC22,49-1,10 %