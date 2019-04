William Bar soll in einer Mitteilung an die Ethik-Kommission der US-Regierung offengelegt haben, dass er Bonds der Konzerne besitzt. Deshalb habe er sich für befangen erklärt.

US-Justizminister William Barr hat sich Insidern zufolge im Genehmigungsverfahren der Fusion von T-Mobile US mit Sprint für befangen erklärt. Der Grund sei, dass er Anteile an beiden Telekommunikationsunternehmen halte, sagte eine mit der Entscheidung vertraute Person. In einer Mitteilung an die Ethik-Kommission ...

