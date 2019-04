Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass es den Verkauf seines Surface Data Logging-Geschäfts an

Excellence Logging für 50 Millionen US-Dollar in voller Höhe

abgeschlossen hat.



Im Dezember 2018 unterzeichnete das Unternehmen eine endgültige

Vereinbarung über den Verkauf seiner gesamten Ausrüstung,

Technologien und damit verbundenen Verträgen für Surface Data Logging

(Oberflächendatenerfassung) an Excellence Logging. Die Unternehmen

beabsichtigen, eine enge und kooperative Beziehung

aufrechtzuerhalten, um ihren Kunden gebündelte und integrierte

Dienstleistungen einschließlich Surface Data Logging anzubieten.



Die Transaktion ist Teil einer Reihe von geplanten Veräußerungen,

mit denen das Portfolio des Unternehmens auf Kerngeschäfte fokussiert

werden soll, die am nächsten an seiner langfristigen Strategie

ausgerichtet sind, und über die die Verschuldung reduziert werden

soll.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

700 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

26.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2450189-1&h=1560671198&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2450189

-2%26h%3D2124502905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink

%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2432291-1%2526h%253D15963937

67%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany

%25252Fweatherford%2526a%253DLinkedIn%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn),

Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2450189-1&h=2307782320&

u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWeatherfordCorp&a=Facebook),

Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2450189-1&h=1605292116&u

=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fweatherfordcorp&a=Twitter) und YouTube (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2450189-1&h=3093821015&u=https%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fweatherfordcorp&a=YouTube) verbinden.



Informationen zu Excellence Logging



Excellence Logging ist ein spezialisierter Ölfelddienstleister,

der sich darauf fokussiert, seinen Kunden sichere und technisch

fortschrittliche Dienstleistungen in den Bereichen geologische

Auswertung von Oberflächenformationen, Drill-Monitoring und Light

Well Intervention bereitzustellen. Das 2015 gegründete Excellence

Logging profitiert von einem erfahrenen Managementteam, innovativen

Fähigkeiten im Bereich Forschung und Technik, und einem kooperativen

Ansatz zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse. Das Unternehmen ist in

über 20 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.exlog.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im

Sinne des Bundesrechts, darunter Aussagen im Zusammenhang mit den in

dieser Pressemitteilung beschriebenen Verkaufstransaktionen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie

"glauben", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen",

"planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird

sein", sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Solche Aussagen unterliegen erheblichen Risiken, Annahmen

und Ungewissheiten. Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich

von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten

Ergebnissen abweichen, sind in den zukunftsgerichteten Aussagen und

Risikofaktoren im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K

für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in anderen,

von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen beschrieben. Weatherford verpflichtet sich

in keiner Weise zur Korrektur oder Aktualisierung zukunftsbezogener

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen

Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



