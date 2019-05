Die Kommunen in Deutschland stehen vor zusätzlichen Milliardeninvestitionen in ihre Kanalnetze. Schon jetzt fließen nach Angaben des Stadtwerkeverbandes VKU bundesweit pro Jahr mehr als vier Milliarden Euro in den Erhalt und die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur. Doch dieses Geld reicht nicht aus, um marode Rohre zu ersetzen und die Kanalisation so zu erweitern, dass sie bei Starkregen nicht sofort an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.

Erhalt und Erneuerung der Infrastruktur seien "eine Mammutaufgabe", betont ein VKU-Sprecher. Drei Viertel der kommunalen Unternehmen seien schon vor zwei Jahren bei einer VKU-Umfrage davon ausgegangen, "dass in vielen Regionen die Investitionen in den kommenden Jahren weiter ansteigen müssen". Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es nach Berechnungen des Bauindustrieverbandes bei Sanierung und Neubau von Abwasserkanälen ein Investitionsdefizit von bis zu 1,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Das Netz der öffentlichen Abwasserkanäle in Deutschland ist rund 600 000 Kilometer lang. Bei etwa 20 Prozent der Rohre besteht nach Einschätzung von Experten ein kurz- bis mittelfristiger Sanierungsbedarf. Ein Drittel der Kanalisation ist älter als 50 Jahre. Allerdings liegen auch 31 Prozent der Rohre noch keine 25 Jahre in der Erde und sind damit relativ jung./hff/DP/jha

