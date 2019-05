Von Tatyana Shumsky

ATLANTA (Dow Jones)--Die langjährige Finanzchefin von Home Depot geht nach 18 Jahren in der Konzernspitze in den Ruhestand. Den Nachfolger von Carol Tomé hat der US-Baumarktkonzern bereits in den eigenen Reihen gefunden, wie die Home Depot Inc mitteilte. Tomé, die 1995 in das Unternehmen eintrat und seit Mai 2001 als CFO amtiert, plant ihr Ausscheiden demnach für den 31. August 2019.

Im Anschluss daran werde Richard McPhail, derzeit Senior Vice President of Finance Control and Administration, zum Executive Vice President und CFO befördert. McPhail kam 2005 zu dem Baumarktkonzern mit Sitz in Atlanta.

Tomé habe dazu beigetragen, den Shareholder Value des Unternehmens in ihrer Amtszeit um mehr als 450 Prozent zu steigern, sagte CEO Craig Menear. Auch habe sie die Turnaround-Strategie während der Rezession maßgeblich begleitet. Home Depot hat laut Daten von S&P Global Market Intelligence in jedem der letzten acht Jahre einen Anstieg bei Jahresumsatz und Gewinn erzielt.

