London - Der Leatherhead Fußballclub spielt in der 7. englischen Fussball-Liga und besteht aus Auslieferungsfahrern, Autohändlern und Verkäufern. Auch wenn es sich dabei nicht um die typische KI (Künstliche Intelligenz)-Klientel zu handeln scheint, begann das Clubmanagement am Anfang dieser Saison damit, Trainern und Spielern mithilfe von IBM Watson eine Vorher-/Nachher-Spielanalyse und eine Gegnererkundung zu ermöglichen.

Eine zentrale Herausforderung bei der Arbeit mit jeder neuen Technologie ist ihre Komplexität. Für den Leatherhead Manager Nikki Bull war die Benutzerfreundlichkeit der neuen Technologie deshalb ganz entscheidend, weil er und sein Team nur wenig Zeit darauf verwenden konnten, sich mit den Feinheiten des Programms vertraut zu machen. Die Lösung von IBM? Künstliche Intelligenz!

Dem Gegner stets einen Schritt voraus sein

Die Teams in den Top-Ligen des englischen Fussballs verfügen in der Regel über spezielle Gegnerbeobachter, die deren Spiele besuchen, Videomaterial checken und ihrem Management detaillierte Spielerbeurteilungen zur Verfügung stellen. Die Trainer nutzen diese Berichte dann dazu, die jeweils beste Mannschaftsaufstellung gegen diese Teams zu entwickeln. Aber in der Welt des semiprofessionellen Fußballs steht solch ein Luxus nicht immer zur Verfügung oder hat einen so hohen Preis, dass ihn sich die Teams meistens nicht leisten können. Infolgedessen gehen die meisten semiprofessionellen Mannschaften mit relativ wenig Information über die Gegner in ihre Spiele.

Im Gegensatz dazu konnte Leatherhead mit IBM Watson Discovery einen wichtigen Vorteil gewinnen. IBM Watson Discovery durchsucht Spielberichte und Beiträge in ...

