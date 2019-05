Dunkelheitsunfälle sind durch ihre besondere Schwere gekennzeichnet: Gemessen am relativen Anteil der nachts gefahrenen Strecken ist die Anzahl der Toten und Schwerverletzten überproportional hoch. Hochwertige Scheinwerfersysteme können einen Beitrag dazu leisten, die Unfallzahlen zu senken. Reduzierte Entwicklungskosten und Technologien, welche die hohe Lichtqualität dauerhaft gewährleisten, tragen somit zur Verkehrssicherheit bei.

Lichtmuster aufbauen, Prototypen erstellen und anschließend in virtuellen Testumgebungen sowie im realen Straßenverkehr testen - die Serienentwicklung eines dynamischen, hochauflösenden Scheinwerfers ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Im aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Forschungsprojekt Smart Headlamp Technology erforschen Hella, das Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM sowie die Universitäten Dortmund und Paderborn Möglichkeiten zur effizienten Entwicklung neuartiger komplexer Scheinwerfer und ihrer Lichtfunktionen. Dazu kommt hier ein dreistufiger Entwicklungsprozess zum Einsatz, der Dauer und Kosten der Entwicklung reduziert. Ein weiterer Aspekt ist es, die optimale Performance von LED-Scheinwerfersystemen im Betrieb langfristig sicherzustellen. Dazu ist es notwendig, etwaige Performance-Änderungen frühzeitig zu diagnostizieren (Condition Monitoring) und im Bedarfsfall zu kompensieren (Self Healing).

Virtuelle Nachtfahrt im Fahrsimulator

Als Simulationsumgebung dient in der ersten, modellbasierten Entwicklungsstufe ein Nachtfahrsimulator, der die Lichtverteilungen eines Scheinwerfers und seine dynamischen Lichtfunktionen realitätsgetreu in einer komplexen 3-D-Umgebung darstellt, welche der Proband mit dem virtuellen Fahrzeug durchfährt (Titelbild). Zusätzlich zur Visualisierung sorgen eine Bewegungsplattform und die darin befindliche Fahrzeugkabine für ein realistisches Fahrerlebnis (Bild 1, links). Diese Simulationsumgebung ermöglicht gefahrlose, beliebig gestalt- und reproduzierbare Testszenarien. Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer in der Simulation sowie äußere Bedingungen wie Wetter- und Lichtverhältnisse lassen sich bedarfsgerecht anpassen. Da derartige Simulatortests bereits möglich sind, bevor reale Musteraufbauten zur Verfügung stehen, lässt sich die Entwicklung beschleunigen und die Anzahl der kostenintensiven Prototypen reduzieren.

Die besondere Herausforderung ist hierbei die Integration der Funktionalitäten eines derart komplexen Scheinwerfers in die echtzeitfähige Simulationsumgebung. Die Variabilität der durch hochauflösende Scheinwerfer darstellbaren Lichtverteilungen bietet viel Potenzial für neue Lichtfunktionen, stellt aber zugleich hohe Anforderungen an die Recheneffizienz bei der Generierung der 3-D-Umgebung. Hier darf kein Qualitätsverlust durch reduzierte Detailtreue oder Bildwiederholfrequenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...