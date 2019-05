Während die Generierung eines passiven Einkommens aus einem Anlageportfolio im Ruhestand eine Notwendigkeit ist, kann es in jeder Lebensphase zahlreiche Vorteile bieten. Daher könnte es beispielsweise die Möglichkeit bieten, zu günstigeren Zeiten, wie z. B. in Bärenmärkten, in Aktien zu investieren. Oder es könnte helfen, die Kosten für ein Haus oder andere regelmäßige Ausgaben zu tragen. Daher könnte es sich lohnen, sich verstärkt auf Dividendenaktien auszurichten. Durch die Fokussierung auf Renditen, ...

