Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE von 390 auf 420 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Piral Dadhania erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers in den Jahren 2019 und 2021. Es bleibe jedoch dabei, dass die Profitabilität des Unternehmens seiner Meinung nach weniger stark zulegen dürfte als vom Markt erwartet./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-05-01/11:38

ISIN: DE0006969603