Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BP von 625 auf 615 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern liege zwar bezüglich seiner mittelfristigen Wachstumsziele weiter im Plan, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas vorsichtiger stimme ihn nun jedoch zum Beispiel, dass die Margen im Raffineriegeschäft erst einmal schwächeln könnten./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-01/11:38

ISIN: GB0007980591