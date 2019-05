Das Medienhaus Axel Springer hat den Mehrheitsanteil an seiner Online-Plattform für Ferienhäuser verkauft. Käufer der @Leisure-Gruppe sei das internationale Ferienhaus- und Hotelunternehmen OYO Hotels & Homes (OYO), teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Axel Springer flössen insgesamt rund 180 Millionen Euro zu. Die Transaktion soll im Juni abgeschlossen werden, hieß es weiter.

Die @Leisure Group zählt laut Axel Springer zu den führenden Online-Plattformen für Ferienhäuser in Europa. Das Angebot umfasse die Full-Service-Anbieter Belvilla und DanCenter sowie den Online-Ferienhausmarktplatz Traum-Ferienwohnungen. Der Käufer OYO Hotels & Homes ist laut eigenen Angaben Südasiens größter Anbieter von Hotels, Ferienhäusern und -wohnanlagen./jha/

ISIN DE0005501357 DE0008467416

