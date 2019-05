München (ots) - - Gute Quoten für neue Dokus "Mensch Polizist" und "Dickes Deutschland" - Daily Soaps am Vorabend performen überzeugend - RTL II auf TVNOW erzielt den stärksten Monat seit Jahresbeginn - Sender-Monatsschnitt von 5,4 Prozent liegt über dem Vorjahreswert



München, 1. Mai 2019 - Die Sozialdokumentationen von RTL II über sozial benachteiligte Menschen sind bereits seit längerer Zeit eine prägende Programmmarke bei RTL II. Doch auch andere Themen aus der deutschen Realität stoßen bei den Zuschauern auf hohes Interesse - so die neuen Doku-Reihen "Mensch Polizist" und "Dickes Deutschland", in denen der heraufordernde Berufsalltag von Polizeibeamten bzw. das Leben und Empfinden übergewichtiger Menschen gezeigt werden.



Insgesamt erreichte der Sender im April einen Marktanteil von 5,4 % (vs. 5,2 % im Vorjahreszeitraum).



Die Highlights des Monats im Einzelnen:



Erfolgreiche Starts für die beiden neuen Doku-Reihen bei RTL II:



- "Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform": bis zu 6,6 % MA bei den 14-49-Jährigen und bis zu 7,9 % MA bei jungen Zuschauern (14-29) - "Dickes Deutschland": bis zu 8,6 % (14-49) bzw. 8,7 % MA (14-29)



Marktführer im Hauptabendprogramm am 9. April:



- Primetime: "Hartz und Herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" 10,3 % bzw. 13,1 % MA (14-29) - Late Prime: "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern" 11,8 % bzw. 13,6 % MA (14-29)



Daily Soaps am Vorabend im Aufwind:



- "Köln 50667": bis zu 9,9 % MA und bis zu 22,1 % MA (14-29) - "Berlin - Tag und Nacht": bis zu 8,7 % und bis zu 17,7 % MA (14-29)



TVNOW*:



Die RTL II-Inhalte auf der Streaming-Plattform TVNOW verzeichneten im April den stärksten Monat des laufenden Jahres. Im Vergleich zum April 2018 steigerten sich die Videoviews um 55 %.



Starke Spielfilme runden die gute Monatsbilanz ab:



- "Iron Man" 7,3 % bzw. 10,5 % MA (14-29) - "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott": 7,9 % bzw. 8,1 % MA (14-29) - "Die Ritter der Kokosnuss": 7,0 % bzw. 6,2 % MA (14-29)



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.04.-31.04.2019, vorläufig gewichtet 27.03.- 31.03.2019. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



*Quelle: TVNOW RTLi (Stand 29.04.2019)



Über RTL II:



Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Unternehmenskommunikation Lothar Derichs 089 - 64185 6904 lothar.derichs@rtl2.de info.rtl2.de blog.rtl2.de twitter.com/rtl2corporate