Noble, der weltweit führende Anbieter von Trainingslösungen für Medizinprodukte, Patienten-Onboarding-Strategien und multisensorischer Produktentwicklung für die weltweit führenden Pharmamarken, stellte heute eine neue Injektionstrainingsplattform auf Basis von 1 ml und 2,25 ml YpsoMate-Geräten vor, um die Patienteneinweisung und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern.

Da 49 Prozent der verschriebenen injektionsbasierten Therapien nicht in einer Arztpraxis geschult werden und 90 Prozent der Behandlungsinformationen in einer Woche vergessen werden, ist es für Marken wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Patienten mit dem Gerät vertraut und sicher umgehen, ihren Zustand und Behandlungsplan verstehen und sich an die Therapie halten. Die Trainings- und Einweisungslösungen von Noble erreichen genau das, indem sie Patienten eine Reihe von pädagogischen Unterstützungswerkzeugen und -materialien zur Verfügung stellen, um jede auftretende Lücke bei der Behandlung, dem Lernen und oder anderswo zu füllen.

"Als Teil unseres Engagements, die Patientenerfahrung zu verbessern und den Zugang zu erstklassigen, hochwertigen Trainingsgeräten zu gewährleisten, haben wir einen proaktiven Ansatz bei der Entwicklung dieser neuen Injektionstrainingsplattform verfolgt", sagte Jeff Baker, der CEO von Noble. "Die neue Plattform sieht zwar genauso aus wie das reale Gerät, unterscheidet sich aber dadurch, dass sie eine Vielzahl innovativer Gerätekernfunktionen und -fähigkeiten beinhaltet, die entwickelt wurden, um den Patienten ein hyperrealistisch simuliertes Injektionserlebnis zu bieten."

Nobles bequeme, zukunftsorientierte Trainingsplattform für YpsoMate die sich auf ein rückstellbares, vorausgerüstetes Kerngerät mit einer Vielzahl von Kolbengeschwindigkeitsoptionen konzentriert profitiert von der überlegenen Qualität, der schnelleren Markteinführung (einschließlich der Verwendung in klinischen Studien und der Planung der Markteinführung) und dem Wegfall von Investitionskosten. Derweil profitieren die Anwender von einem umfassenden, angenehmen Trainings- und Einweisungssystem, das Gesundheitsdienstleistern eine hausinterne Ressource für die Patientenaufklärung bietet und den Patienten eine Zuhause-Lösung für Mehrzweckübungen und interaktives direktes Training nach Bedarf.

"Im Rahmen unserer Forschung haben wir festgestellt, dass Patienten mit Trainingsgeräten vor einer Injektion mehr engagiert und geübt waren als Patienten ohne", ergänzt Baker. "Mit längeren Zeitspannen zwischen den Selbstinjektionen wird die Möglichkeit, den Patienten vor der Injektion eine Auffrischung zu geben, das Vertrauen des Benutzers bei richtiger Anwendung eines Gerätes stärken. Wir glauben, dass die Befähigung der Patienten, sich stärker mit dem Management ihrer Gesundheit zu befassen, zu einer Verbesserung der Einhaltung und der Gesundheitsergebnisse führen wird."

