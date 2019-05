Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bevor Luke Mockridge die Schulglocke läutet, haben sie noch gut lachen. Doch wie meistern Box-Legende Henry Maske, Schauspieler Wotan Wilke Möhring, Musiker Nico Santos und Comedian Simon Stäblein die Fragen und Aufgaben aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe von "Klassenleiter" Luke Mockridge? Schaffen die vier Prominenten die Abi-Prüfung gegen die Schüler der Grundschule Bramsche (Lingen) und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (Marbach)? "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" - am Freitag, 3. Mai 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Weitere Informationen und Bilder zum Download unter http://presse.sat1.de/lukemockridge



Der SAT.1 Fun Freitag mit "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und "Die Faisal Kawusi Show", freitags, ab 20:15 Uhr, in SAT.1



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Petra Dandl Tel. +49 89 9507-1169 Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 30 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2