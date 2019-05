Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,1238 US-Dollar. In der Nacht hatte der Euro zeitweise bei 1,1215 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1218 (Montag: 1,1150) Dollar festgesetzt. Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten dem Euro am Dienstag Auftrieb gegeben.

In der Eurozone werden angesichts des Mai-Feiertages am Mittwoch keine den Markt bewegenden Konjunkturdaten erwartet. Am Nachmittag steht in den USA mit dem Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie der wohl am meisten beachtete Frühindikator auf dem Kalender. Zudem wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend mit großer Spannung erwartet. Dank eines robusten Wachstums der amerikanischen Wirtschaft und einer gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Inflation sehen Ökonomen keinen Handlungsbedarf bei den Währungshütern./jha/

