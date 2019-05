Die Gespräche zwischen China und den USA werden nächste Woche fortgesetzt. Peking hat nun verkündet, seine Restriktionen für ausländische Firmen zu lockern.

Inmitten der Gespräche im Handelsstreit mit den USA hat China eine weitere Öffnung für Banken und Versicherer zugesagt. Dazu würden in Kürze zwölf Maßnahmen erlassen, teilte die zuständige Aufsichtsbehörde am Mittwoch mit, ohne einen konkreten Zeitrahmen dafür zu nennen. Dazu zähle eine Lockerung der Auflagen zur Gründung einer Banken-Sparte in China und zum Aufbau von Filialen sowie im Handel mit der Landeswährung Yuan.

China hatte bereits mehrfach angekündigt, den Finanzsektor zu öffnen. Damit will die Führung in Peking unter anderem das Angebot an Finanz-Produkten und -Dienstleistungen ...

