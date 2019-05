Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 5,10 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die nun angepeilten Kostensenkungen dürften auf kurze Sicht das Gewinnwachstum des Mutterkonzerns von Media Markt und Saturn ankurbeln, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bleiben die strukturellen Herausforderungen bestehen./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-01/13:06

ISIN: DE0007257503