Die mit Spannung erwartete nächste Generation des preisgekrönten 3D-Druckers LulzBot TAZ 6 ist heute herausgekommen. Die LulzBot TAZ Workhorse Edition verspricht größere, schnellere und qualitativ hochwertigere Drucke und führt eine automatische X/Y/Z-Umkehrspielkompensation für eine verbesserte Druckgenauigkeit ein.

The LulzBot TAZ line of 3D printers has earned the reputation as the industry workhorse. The next generation TAZ Workhorse is larger and faster with better quality prints. (Photo: Business Wire)