Die politische Lage in Venezuela lässt die Rohstoffmärkte angespannt reagieren. Der bedeutende Ölproduzent steht vor einem Chaos - der Ölpreis fällt.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,56 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ...

