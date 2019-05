Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 3250 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sanjeet Aujla erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Prognosen für das Wachstum aus eigener Kraft und den Gewinn je Aktie des Spirituosenherstellers. Dies reflektiere die zuletzt starke Dynamik im US-Geschäft./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-05-01/13:23

ISIN: GB0002374006