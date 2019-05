Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britischer Industrie-PMI fällt weniger stark als erwartet

Das Wachstum in der britischen Industrie hat sich im April weniger stark als erwartet abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien sank auf 53,1 Punkte von einem 13-Monats-Hoch von 55,1 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Volkswirte hatten einen deutlicheren Rückgang auf 51,3 erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Trump fordert von Fed Zinssenkung um 100 Basispunkte

US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank Fed einmal mehr zur Stimulierung der Wirtschaft aufgefordert. Nötig sei eine Zinssenkung um 100 Basispunkte, schrieb Trump auf Twitter. Zudem müsse die Fed ihr Programm zum Kauf von Anleihen wieder aufnehmen. Die Fed-Vertreter halten aktuell ein zweitägiges Treffen ab. Beobachter rechnen mit einer Beibehaltung des aktuellen Leitzinses. Im März hatte die Notenbank angekündigt, den Abbau des 3,9 Billionen US-Dollar schweren Wertpapier-Portfolios im Laufe des Jahres zu stoppen.

Trump und US-Demokraten vereinbaren Mega-Programm für Infrastruktur

US-Präsident Donald Trump hat mit den oppositionellen Demokraten eine Grundsatzvereinbarung über ein gigantisches Investitionsprogramm zur Modernisierung der US-Infrastruktur getroffen. Vereinbart worden seien Investitionen von zwei Billionen Dollar, sagte der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, am Dienstag nach einem Treffen mit Trump im Weißen Haus.

API-Daten zeigen kräftigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche deutlich gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Diese legten um 6,8 Millionen Barrel zu, die Benzinbestände reduzierten sich dagegen um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Anstieg um 900.000 Barrel gegenüber der Vorwoche, bei Benzin dagegen einen Rückgang um 1 Millionen Barrel.

Japans neuer Kaiser Naruhito hat den Chrysanthemen-Thron bestiegen

Einen Tag nach der Abdankung von Japans Kaiser Akihito hat sein Sohn Naruhito den Chrysanthemen-Thron bestiegen. In einer kurzen Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio wurden dem 59-Jährigen dabei am Mittwoch als Insignien der Herrschaft unter anderem ein Schwert, ein Staatssiegel und sein persönliches Kaisersiegel überreicht. Erst am 22. Oktober folgt dann eine große öffentliche Zeremonie mit zahlreichen Staatsgästen und einem Autokorso durch Tokio.

EU fordert zu "größter Zurückhaltung" in Venezuela auf

Die Europäische Union hat "größte Zurückhaltung" im Machtkampf in Venezuela gefordert. Es könne nur einen "politischen, friedlichen und demokratischen Weg" aus der Krisensituation des Landes geben, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag. Die EU lehne "jede Form von Gewalt" ab und rufe dazu auf, "den Verlust von Leben und eine Eskalation" zu vermeiden.

Guaidó ruft Anhänger zu weiteren Protesten am Mittwoch auf

Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó hat seine Anhänger nach den Unruhen vom Dienstag zu weiteren Protesten gegen Staatschef Nicolás Maduro aufgerufen. Die "Operation Freiheit" werde am Mittwoch mit Straßenprotesten im ganzen Land fortgesetzt, sagte der Oppositionsführer in einem Internet-Video. Die Streitkräfte müssten weiter "voranschreiten", um Maduro abzusetzen.

Maas sagt weitere Unterstützung für Friedensprozess in Kolumbien zu

Bei seinem Besuch in Kolumbien hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) weitere deutsche Unterstützung für den Friedensprozess zugesagt. Maas traf dort am Dienstag in Bogotá Staatspräsident Iván Duque und den kolumbianischen Außenminister Carlos Holmes Trujillo.

Wikileaks-Gründer Assange zu 50 Wochen Haft verurteilt

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist am Mittwoch in Großbritannien zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in London verurteilte den 47-jährigen Australier, weil er mit seiner Flucht vor sieben Jahren in die Botschaft Ecuadors gegen die Auflagen seiner Kaution verstoßen und sich der britischen Justiz entzogen hatte.

Obamas produzieren Netflix-Adaption von Buch über Trump

Der frühere US-Präsident Barack Obama wird zusammen mit seiner Ehefrau Michelle eine Netflix-Serie über seinen Nachfolger Donald Trump produzieren. Die Produktionsfirma der Obamas, Higher Ground Productions, arbeitet an einer Adaption des Buches "Erhöhtes Risiko" des Autors Michael Lewis über die Trump-Regierung, wie der Video-Streamingdienst am Dienstag mitteilte.

Mindestens zwei Menschen an Universität in North Carolina erschossen

Bei Schüssen an einer Universität im US-Bundesstaat North Carolina sind Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen seien auf dem Campus der University of North Carolina in Charlotte verletzt worden, berichteten örtliche Medien am Dienstag. Zwei von ihnen erlitten demnach lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen.

DGB-Chef Hoffmann kritisiert Tarifflucht und fordert soziales Europa

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, hat zum 1. Mai vor den Folgen zunehmender Tarifflucht gewarnt. Auf der zentralen Mai-Kundgebung des DGB in Leipzig mahnte Hoffmann zudem ein sozialeres Europa an. Gewerkschaftskundgebungen gab es auch in zahlreichen weiteren Städten.

Apple übertrifft Erwartungen und kauft weitere Aktien zurück

Der iPhone-Hersteller Apple hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Der erfolgsverwöhnte Konzern, der in der Vergangenheit immer wieder mit Rekorden bei Verkaufszahlen, Einnahmen und Gewinn überraschen konnte, bringt sein Flagschiff iPhone nicht mehr so stark unter die Leute wie einst. Der Markt gilt als weitgehend gesättigt und die Kunden warten länger ab, bevor sie sich ein neues Smartphone anschaffen.

Chiphersteller AMD hofft nach schwachem Quartal auf Besserung

Der Chipentwickler Advanced Micro Devices (AMD) hat wie erwartet ein rückläufiges Geschäft im ersten Quartal verzeichnet. Der Umsatz fiel um 23 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Das lag marginal über den Prognosen der Analysten. Das Nettoergebnis erreichte nur noch 16 Millionen Dollar nach 81 Millionen vor Jahresfrist.

Nord Stream 2 legt Berufung gegen Entscheidung dänischer Energiebehörde ein

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 hat Berufung gegen eine Entscheidung der dänischen Energiebehörde eingelegt, die den Weiterbau der Pipeline zu verzögern droht. Nord Stream 2 habe bereits am 26. März Berufung eingelegt, teilte das Konsortium am Dienstag mit. Die dänische Behörde verlangt demnach eine Umweltstudie, bevor sie den Bau in der zu Dänemark gehörenden "ausschließlichen Wirtschaftszone" genehmigt, dem Meeresgebiet jenseits des Küstenmeeres.

Lufthansa: Anteil ausländischer Aktionäre erreicht 40 Prozent

Die Deutsche Lufthansa AG ist zu 41,7 Prozent im Besitz ausländischer Aktionäre. Da damit die Schwelle von 40 Prozent überschritten ist, darf Lufthansa nun eigene Aktien erwerben, um eine Gefahr für die luftverkehrsrechtlichen Befugnisse der Airline abzuwenden. Der Konzern sehe aber derzeit keine solche Gefahr und wolle daher auch keine eigenen Aktien erwerben, teilte Lufthansa mit.

Mondelez übertrifft Erwartungen im 1. Quartal

Mondelez hat im ersten Quartal angesichts erneut sinkender Erlöse auch weniger verdient, dabei aber die Analystenprognosen übertroffen. Der Umsatz sank in den drei Monaten um 3,4 Prozent auf 6,54 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern mitteilte, zu dem Marken wie Oreo, Milka und Toblerone gehören.

Lloyds senkt wegen niedrigerer Anforderungen Kapitalquotenziel

Die Lloyds Banking Group hat ihr Ziel für ihre Kapitalquote gesenkt, nachdem die britische Finanzaufsicht PRA von ihr einen niedrigeren Kapitalpuffer verlangt hat als erwartet. Die Prudential Regulation Authority (PRA) habe den systemischen Risikopuffer für ihr Privatkundengeschäft auf 200 Basispunkte festgesetzt, teilte die größte britische Retail-Bank mit. Zuvor habe die Behörde einen Puffer von 210 Basispunkten für den gesamten Konzern signalisiert.

LSE verdient im 1Q dank Informationsdiensten, LCH.Clearnet mehr

Die London Stock Exchange Group plc (LSE) hat im ersten Quartal dank des Wachstums in bei Informationsdiensten und Post-Trade-Services mehr verdient und eingenommen. In den drei Monaten per Ende März erzielte der Londoner Börsenbetreiber einen Bruttogewinn von 490 Millionen Pfund Sterling, das waren 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Währungsbereinigt lag das Plus bei 4 Prozent. Die Einnahmen legten um 3 Prozent auf 486 Millionen Pfund, währungsbereinigt um 2 Prozent. Die Gesamterträge stiegen um 5 Prozent auf 546 Millionen Pfund.

Philip Morris erhält FDA-Zulassung für Tabakerhitzer IQOS

