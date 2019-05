Der Konzernumsatz stieg im 1. Quartal 2019 um 42,4 % auf 13.015 Mio. € (Vorjahr 9.138 Mio. €). Damit konnte man die Unsicherheit am Markt aber nicht wirklich eindämmen, denn die höheren Erlöse sind auf die Monsanto-Übernahme zurückführen, mit der bekanntlich einige Probleme einhergehen. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Plus beim Umsatz auch "nur" 4,1 %. Das EBIT des Bayer-Konzerns sank auf 1.950 Mio. € (Vorjahr: 2.310 Mio. €). In naher Zukunft wird man zudem womöglich mit weiteren ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...