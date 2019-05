Nachdem der EUR/USD das neue mehr Tageshoch bei 1,1240 erreichen konnte, nahm der Verkaufsdruck zu und so kam es im Zusammenhang mit der US ADP Veröffentlichung zu einem Rückgang zur 1,1230/25. EUR/USD Aufwärtsbewegung begrenzt durch 1,1240, FOMC folgt Das Paar geriet nach der US ADP Veröffentlichung unter Druck, da die Arbeitsmarktdaten für April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...