Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn wenig verändert. Wegen Feiertagen in vielen Ländern Europas und Asiens fehlte es zunächst an Vorgaben.

Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten die Festverzinslichen kaum. In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im April deutlich stärker als erwartet gestiegen. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister seien 275 000 neue Stellen geschaffen worden. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juli 2018. Im weiteren Handelsverlauf wird noch der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie veröffentlicht. Er gilt als wichtigster Frühindikator für die US-Wirtschaft.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,274 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,280 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stagnierten bei 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,500 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 6/32 Punkten auf 101 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,918 Prozent./jsl/jha/

AXC0073 2019-05-01/14:58