Die Wacker Chemie-Aktie startete in das 1.Quartal 2019 mit einem Kurs von 79,10 € (Schlusskurs vom 28.12.2018). Nach einem Rückschlag am 03. Januar auf 74,82 €, der den Tiefststand im letzten Quartal bildete, legte sie zunächst deutlich stärker zu als der Markt. Anschließend setzte Anfang Februar dann der brodelnde Handelskonflikt zwischen den USA und China in Verbindung mit steigenden Wachstumssorgen die Märkte kurzzeitig erheblich unter Druck. In der Folge erholten sich dann die Notierungen ... (Johannes Weber)

