Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - le 1 mai 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC Pink: MXROF) (FSE: M1D1) («MAX» ou la «Société»), est heureuse d'annoncer la soumission de vingt-et-une demandes minérales, portant à 2 140 km2 le total de la superficie du projet de la Société, le Choco Gold-Platinium (Choco).

Cette zone supplémentaire de 383 km² se situe dans la zone de 1 000 km² où les anomalies du levé géophysique à infrarouge à ondes longues (LWIR), semblaient fortement corrélées avec les conglomérats aurifères. Ces demandes ont été soumises car de récents travaux sur le terrain confirment cette corrélation;

La zone supplémentaire couvre également des extensions potentielles de la minéralisation historique du Big Flat, longue de 100 km2.

(Source: R.J. Fletcher & Assoc. (2011), Review of Gold & Platinum Exploration & Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Limited).

Le PDG de Max, Brett Matich, a commenté: «Notre succès en matière d'exploration continue d'étendre les limites des conglomérats aurifères, nécessitant par le fait même l'expansion de notre propriété.» Il a poursuivi: «La production historique enregistrée de Choco Pacific de Rio Cajon et Rio Sipi semble soutenir la poursuite des conglomérats dans cette région.»

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers en dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importantes et obtenu le soutien de la communauté locale pour son projet Choco Gold and Platinum, couvrant une superficie de 2 140 km carrés, à 100 km au sud de Medellin, situé sur ou adjacent à un emplacement historique de production de 1,5M oz d'or et de 1,0M oz de platine. Le second projet de la Société, le Gachala Copper, est situé à 60 km à l'est de Bogota. La société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

Source: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

MAX prévient les investisseurs qu'il n'a pas encore vérifié les informations historiques.

Tim Henneberry, P.Geo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

