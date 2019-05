Johns Manville (JM), ein führender Hersteller und Vermarkter von Bau- und Spezialprodukten der Spitzenklasse und ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe, hat heute bekannt gegeben, dass John Vasuta zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs Engineered Products des Unternehmens ernannt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190501005047/de/

Johns Manville is pleased to announce John Vasuta as the new President of the company's Engineered Products business. (Photo: Business Wire)