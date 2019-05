Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 126 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Marktbetreibers sei solide ausgefallen und stütze mit Blick auf die Nettoumsätze den langfristigen Wachstumstrend, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst in einem herausfordernderen Quartal sei das bereinigte Ergebnis je Aktie prozentual zweistellig gestiegen. Das nächste wichtige Ereignis sei nun der Investorentag am 22. Mai./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 14:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-05-01/16:11

ISIN: DE0005810055