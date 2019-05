NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im April stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,6 von 52,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von ebenfalls 52,4 ermittelt worden. "Zwar ist der Index gestiegen, aber trotzdem hat die Industrie die Gesamtwirtschaft zu Beginn des zweiten Quartals gebremst, wenn auch weniger stark als zuletzt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

May 01, 2019

