Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers von 90 auf 95 Euro angehoben auf die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konferenz des neuen Managements sei ausgewogen gewesen, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe sowohl die Höhepunkte des Jahresauftakts beinhaltet als auch die Bereiche, die nicht so gut gelaufen seien und die im weiteren Jahresverlauf mit Vorsicht beobachtet werden müssten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 13:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-01/16:24

ISIN: DE0005200000