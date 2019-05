Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Mittwoch in den Handel gestartet. Händler verweisen vor allem auf die Quartalszahlen von Apple, die den Markt stützen dürften. Die Aktie ist größter Gewinner im Dow. Der S&P-500 ist zu Handelsbeginn wiederum auf ein Allzeithoch geklettert. Dazu kommen überraschend gute Daten vom US-Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing (ADP) vermeldete einen stärkeren Anstieg als erwartet. Die Daten gelten als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht für April am Freitag.

Zudem sind die Blicke auf die US-Notenbank gerichtet, die im Verlauf das Ergebnis ihrer zweitägigen Sitzung bekannt geben wird. Diese dürfte ihre Geldpolitik nach dem Ende der zweitägigen Beratungen am Mittwoch bestätigen. Zudem dürfte die Fed den Bilanzabbau im geplanten Rahmen fortgesetzt haben. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump die Notenbank erneut zu einer Zinssenkung aufgefordert, um die Wirtschaft zu stimulieren.

"Trotz der Forderung von Trump nach einer Zinssenkung dürfte die Fed um Notenbank-Präsident Jerome Powell das Zinsniveau stabil halten", erwartet Mihir Kapadia, Chief Executive und Gründer von Sun Global Investments. "Da die Weltwirtschaft nach wie vor eine Quelle der Unsicherheit für die Anleger ist, dürften sie durch eine derartige Haltung der Notenbank beruhigt werden", ergänzte der Teilnehmer.

Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,2 Prozent auf 26.644 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent.

Handelsgespräche und Lage in Venezuela bleiben im Fokus

Daneben bleiben aber auch die politischen Themen auf dem Radar der Investoren. Die USA und China wollen ihre Handelsgespräche erst in der nächsten Woche fortsetzen. US-Finanzminister Steven Mnuchin schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Botschafter Lighthizer und ich haben gerade produktive Treffen mit Chinas stellvertretendem Ministerpräsidenten Liu He abgeschlossen. Wir werden unsere Gespräche in der nächsten Woche in Washington fortsetzen."

US-Außenminister Mike Pompeo hat derweil eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela als "möglich" bezeichnet. Präsident Donald Trump sei auf einen solchen Schritt vorbereitet, wenn dieser "erforderlich" werde, sagte Pompeo in einem Interview des Fernsehsenders Fox Business Network. Die USA haben wie rund 50 andere Staaten den venezolanischen Oppositionsführer und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó anerkannt. In den vergangenen Tagen hatte sich der Machtkampf zwischen Präsident Maduro und Guaidó nochmals verschärft.

Apple-Aktie legt nach Zahlen deutlich zu

Die Apple-Aktie steigt nach den Ergebnissen für das erste Quartal um 5,2 Prozent und zieht damit den gesamten Technologie-Sektor nach oben. Dieser ist im S&P-500 mit einem Plus von 3,1 Prozent der größte Gewinner. Der iPhone-Hersteller hat im zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, die Erwartungen der Analysten allerdings übertroffen. Zudem geht der Konzern davon aus, dass in China "das Schlimmste überstanden ist".

Für die Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) geht es um 3,0 Prozent nach oben. Der Chipentwickler hat wie erwartet ein rückläufiges Geschäft im ersten Quartal verzeichnet, die Erwartungen der Analysten aber knapp übertroffen.

Der US-Lebensmittelkonzern Mondelez hat im ersten Quartal angesichts erneut sinkender Erlöse auch weniger verdient, dabei aber die Analystenprognosen übertroffen. Die Titel steigen um 1,9 Prozent. Die Papiere des Gesundheitsunternehmens CVS Health gewinnen nach besser als erwarteten Ergebnissen für das erste Quartal 4,6 Prozent.

Nach der Schlussglocke wird noch Qualcomm die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Im Vorfeld steigt die Aktie um 2,1 Prozent.

Devisenmarkt wartet auf US-Notenbank

Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen im Vorfeld der US-Notenbank in Grenzen. Der Euro notiert knapp über der Marke von 1,12 Dollar seitwärts.

Die Ölpreise zeigen sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Hier schauen die Investoren vor allem auf die offiziellen US-Lagerbestandsdaten, die im Handelsverlauf veröffentlicht werden. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend einen kräftigen Anstieg um 6,8 Millionen Barrel gezeigt. Für die offiziellen Daten wird mit einer Zunahme um lediglich 900.000 Barrel gegenüber der Vorwoche gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt um 0,1 Prozent auf 63,84 Dollar nach, Brent legt dagegen um 0,3 Prozent auf 72,25 Dollar zu.

Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne wieder fast vollständig ab. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,2 Prozent auf 1.281 Dollar. Hier steht ebenfalls das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank im Fokus.

Die US-Anleihen treten vor der US-Notenbank auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Papiere zeigt sich kaum verändert bei 2,50 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.644,38 0,19 51,47 14,22 S&P-500 2.949,47 0,12 3,64 17,66 Nasdaq-Comp. 8.124,47 0,36 29,08 22,44 Nasdaq-100 7.825,25 0,56 43,79 23,62 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 0,0 2,26 105,6 5 Jahre 2,28 0,0 2,28 35,6 7 Jahre 2,39 0,0 2,39 13,8 10 Jahre 2,50 0,0 2,50 5,7 30 Jahre 2,93 0,0 2,93 -14,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:47 Uhr Mo, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1229 +0,14% 1,1179 1,1166 -2,1% EUR/JPY 125,03 +0,04% 124,50 124,88 -0,6% EUR/CHF 1,1405 -0,19% 1,1392 1,1390 +1,3% EUR/GBP 0,8591 -0,15% 0,8642 0,8643 -4,6% USD/JPY 111,35 -0,09% 111,37 111,83 +1,6% GBP/USD 1,3071 +0,27% 1,2936 1,2921 +2,4% Bitcoin BTC/USD 5.287,13 +0,62% 5.144,26 5.145,01 +42,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,84 63,91 -0,1% -0,07 +36,0% Brent/ICE 72,25 72,06 +0,3% 0,21 +31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,90 1.283,60 -0,2% -2,71 -0,1% Silber (Spot) 14,81 14,95 -1,0% -0,14 -4,5% Platin (Spot) 871,30 888,50 -1,9% -17,20 +9,4% Kupfer-Future 2,85 2,90 -1,8% -0,05 +8,0% ===

