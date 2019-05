Da die Deutsche Post ihre Briefzustellung ab Juli dieses Jahres verteuern darf, erwarten Analysten deutliche Kurszuwächse. Sie könnten sich irren.

Kommt die Portoerhöhung nun, oder kommt sie nicht? Und wenn ja, in welcher Höhe? Seit nahezu einem Jahr hatten sich die Einschätzungen dazu fast im Monatsrhythmus geändert - und mit ihnen der Aktienkurs der Deutschen Post.

Am letzten Börsentag vor Ostern lichtete sich der Nebel: Zehn Prozent mehr Porto ab Juli 2019, so teilte die Bundesnetzagentur mit, darf es geben. Für den Standardbrief also voraussichtlich eine um sieben Cent höhere Frankierung.

Deutschlands Verbraucher werden es im eigenen Portemonnaie kaum spüren. Anteilseigner der Deutschen Post dagegen hoffen auf deutliche Zuwächse des Aktienkurses.

Am meisten Freude bereitete die Großzügigkeit der Bonner Regulierungsbehörde, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) untersteht, dessen Kabinettskollegen Olaf Scholz (SPD). Die 20,6-prozentige Post-Beteiligung, die der Finanzminister indirekt über die bundeseigene KfW-Bank hält, gewann nach dem Bescheid aus Bonn binnen weniger Stunden einen zusätzlichen Wert von 150 Millionen Euro.

Nur: Fundamental scheint die Kursrally der letzten Tage reichlich übertrieben zu sein. Der Deutschen Post, deren 61,55 Milliarden Euro schwerer Umsatz nur noch zu einem Zwanzigstel aus dem regulierten Briefgeschäft besteht, füllt der jetzt genehmigte Spielraum für die Preiserhöhung des Portos quasi nur die Portokasse. Mehr aber nicht.

Schöpft das Unternehmen den genehmigten Rahmen komplett aus, worüber voraussichtlich Ende Mai Klarheit bestehen wird, vergrößert das den Umsatz im Jahr 2019 rechnerisch um gerade einmal 145 Millionen Euro.

